Агент Тюкавина: Левников просто придумал эту красную карточку, агрессии там не было

«Если честно, то решение Левникова я не понял. На мой взгляд, там красной и в помине не должно было быть. Её просто придумали.
У Кости за всю карьеру было пара жёлтых карточек, а тут сразу красная. Он вообще не грубый игрок, агрессии никакой не было. Не думаю, что ЭСК РФС отменит эту карточку, сейчас большая часть решений арбитров поддерживается ими. Но главное, что команда добилась победы. Костя сделает выводы и вернётся ещё сильнее», — сказал агент.
«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. «Спартак» с 13 очками уступает бело-голубым по дополнительным показателям и опустился на четвёртую строчку.