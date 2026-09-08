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Игонин раскритиковал судейство матча "Зенит" - ЦСКА

Алексей Игонин остался недоволен работой арбитров в матче "Зенита" с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
Экс-игрок петербургского клуба считает, что в концовке встречи судейская бригада должна была назначить пенальти в ворота армейцев.

- Не понимаю, как можно было не поставить пенальти. Это вопрос к арбитрам, которые сидят на VAR. Мне кажется, мы не дождёмся какого-то объяснения, кроме того, что эпизод просто не заметили, - приводит слова Игонина "Чемпионат".

Речь идёт об эпизоде с участием Александра Соболева и Матеуса Рейса. Нападающий "Зенита" оказался на газоне в штрафной ЦСКА после контакта с защитником, однако 11-метровый назначен не был.

Петербуржцы в итоге уступили армейцам со счётом 1:2. За семь туров "Зенит" набрал 12 очков и располагается на пятой позиции в чемпионате России.

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