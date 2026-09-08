Игонин раскритиковал судейство матча "Зенит" - ЦСКА

- Не понимаю, как можно было не поставить пенальти. Это вопрос к арбитрам, которые сидят на VAR. Мне кажется, мы не дождёмся какого-то объяснения, кроме того, что эпизод просто не заметили, - приводит слова Игонина "Чемпионат".
Речь идёт об эпизоде с участием Александра Соболева и Матеуса Рейса. Нападающий "Зенита" оказался на газоне в штрафной ЦСКА после контакта с защитником, однако 11-метровый назначен не был.
Петербуржцы в итоге уступили армейцам со счётом 1:2. За семь туров "Зенит" набрал 12 очков и располагается на пятой позиции в чемпионате России.