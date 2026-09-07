Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Рубин
1 - 1 1 1
АхматЗавершен

"Просто поехал на рыбалку". Гурцкая рассказал, что Глушенков не пришёл на продление контракта с "Зенитом"

Максим Глушенков отказался от согласованных условий нового контракта с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщил Тимур Гурцкая, по информации которого стороны изначально договорились о зарплате в размере трёх миллионов евро.

- Глушенков должен был продлить контракт с "Зенитом". Договорились обо всём. Но Глушенков сказал, что на этих условиях он больше не будет подписывать контракт. Договорились на продление контракта на три миллиона евро. После он узнал, сколько хотели предложить Тюкавину. Глушенков вообще не пришёл на продление, просто поехал на рыбалку, - сказал Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

В нынешнем чемпионате России футболист провёл шесть матчей за "Зенит", забил пять голов и сделал два ассиста на партнёров. Клуб с берегов Невы с 12 очками в активе идёт пятым в таблице. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого 19 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится