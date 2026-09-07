"Просто поехал на рыбалку". Гурцкая рассказал, что Глушенков не пришёл на продление контракта с "Зенитом"

- Глушенков должен был продлить контракт с "Зенитом". Договорились обо всём. Но Глушенков сказал, что на этих условиях он больше не будет подписывать контракт. Договорились на продление контракта на три миллиона евро. После он узнал, сколько хотели предложить Тюкавину. Глушенков вообще не пришёл на продление, просто поехал на рыбалку, - сказал Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
В нынешнем чемпионате России футболист провёл шесть матчей за "Зенит", забил пять голов и сделал два ассиста на партнёров. Клуб с берегов Невы с 12 очками в активе идёт пятым в таблице. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого 19 баллов.