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"Факел" может усилиться воспитанником "Локомотива" - источник

"Факел" рассматривает возможность усиления полузащиты Данилой Годяевым из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Как пишет "РБ Спорт", воронежский клуб рассчитывает взять 22-летнего футболиста в аренду. Переход напрямую связан с трансферной работой москвичей. "Локомотив" готов отпустить своего воспитанника в Воронеж в случае успешного завершения сделки по Николаю Титкову из "Балтики".

На взрослом уровне за железнодорожников Годяев принял участие в 24 встречах во всех соревнованиях и сделал одну голевую передачу. Контракт хавбека с "Локомотивом" действует до конца июня 2028 года.

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