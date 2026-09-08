Как пишет "РБ Спорт", воронежский клуб рассчитывает взять 22-летнего футболиста в аренду. Переход напрямую связан с трансферной работой москвичей. "Локомотив" готов отпустить своего воспитанника в Воронеж в случае успешного завершения сделки по Николаю Титкову из "Балтики".
На взрослом уровне за железнодорожников Годяев принял участие в 24 встречах во всех соревнованиях и сделал одну голевую передачу. Контракт хавбека с "Локомотивом" действует до конца июня 2028 года.
"Факел" может усилиться воспитанником "Локомотива" - источник
"Факел" рассматривает возможность усиления полузащиты Данилой Годяевым из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"