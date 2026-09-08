Как сообщает "Mash на спорте", оформление паспорта РФ для бразильского полузащитника может состояться в 2027 году. Такой шаг позволит петербургскому клубу освободить одно место для легионера. Ранее по упрощённой процедуре российское гражданство получили выступавшие за "Зенит" Дуглас Сантос, Клаудиньо и Малком. Последние двое впоследствии покинули Россию.
Вендел находится в составе сине-бело-голубых с 2020 года, а его нынешнее соглашение действует до 2029-го. В текущем сезоне 29-летний хавбек принял участие в шести встречах во всех соревнованиях и отметился одной результативной передачей.
Ещё один бразилец "Зенита" может получить российский паспорт - источник
"Зенит" намерен содействовать получению российского гражданства Маркусом Венделом.
Фото: ФК "Зенит"