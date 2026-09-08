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Игдисамов: был разговор с Олейниковым, но это не был перехват из "Рубина"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о ситуации вокруг интереса к Ивану Олейникову и его перехода в "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"
Российский специалист подтвердил, что разговаривал с воспитанником "армейцев" и обсуждал его возвращение в клуб.

"Писали, что ЦСКА пытался перехватить Олейникова у "Рубина"? У меня был разговор с Ваней Олейниковым, но это был ни в коем случае не перехват из "Рубина". Потому что я даже не знал, что он ведёт переговоры с этой командой.
Созвонились с игроком с разрешения руководства "Крыльев Советов". Я задал прямой вопрос: "Вернёшься домой?" Вот и всё", - сказал Игдисамов в программе "Честно о ЦСКА".

Иван Олейников выступал за "Крылья Советов" с августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб вингер провел за клуб 9 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

В воскресенье, 6 сентября, пресс-служба "Рубина" объявила, что футболист прибыл в Казань для прохождения медосмотра и подписания контракта. На следующий день, 7 сентября, в СМИ появилась информация, что Олейников не приехал на обследование, так как переходит в ЦСКА.

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