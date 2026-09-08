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Моуринью заявил, что "Реал" и "Интер" могли забить 13 голов

Жозе Моуринью остался доволен игрой "Реала" в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов против "Интера".
Фото: Getty Images
Наставник мадридцев назвал встречу безумной и отметил, что обе команды создали достаточно моментов для гораздо более результативного счёта.

- Это был сумасшедший матч. Нас так часто критикуют, когда игра получается скучной, а сегодня она была безумной - матч вполне мог закончиться со счетом 7:6. У нас был ослаблен центр поля, они очень рано сделали замены, а у меня в середине поля не было большого пространства для маневра, - приводит слова Моуринью Marca.

Отдельно Моуринью высказался о Винисиусе: по его словам, бразилец пока не набрал прежней остроты, но много работает и полностью выкладывается.

"Реал" обыграл "Интер" со счётом 2:1 благодаря голам Килиана Мбаппе и Вальверде.

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