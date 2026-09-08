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Пономарёв: Олейников способен стать хорошим приобретением

Владимир Пономарёв считает, что Иван Олейников способен усилить ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Бывший защитник армейцев обратил внимание на качества 28-летнего полузащитника и отметил, что московской команде необходимы футболисты, способные действовать в центре поля и на флангах.

- 28 лет - хороший возраст. Если Олейников без травм и стабильно играет, то это хорошее приобретение. Нам не хватает разыгрывающих в центре поля, да и крайних игроков тоже, - цитирует эксперта "Советский спорт".

Ожидается, что Олейников в ближайшее время оформит переход из "Крыльев Советов" в ЦСКА. Соглашение футболиста с красно-синими будет рассчитано на три года.

За самарский клуб в нынешнем сезоне хавбек выходил на поле девять раз во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

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