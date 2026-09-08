Пономарёв: Олейников способен стать хорошим приобретением

- 28 лет - хороший возраст. Если Олейников без травм и стабильно играет, то это хорошее приобретение. Нам не хватает разыгрывающих в центре поля, да и крайних игроков тоже, - цитирует эксперта "Советский спорт".
Ожидается, что Олейников в ближайшее время оформит переход из "Крыльев Советов" в ЦСКА. Соглашение футболиста с красно-синими будет рассчитано на три года.
За самарский клуб в нынешнем сезоне хавбек выходил на поле девять раз во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.