Голенков перешел в "Балтику". Известны подробности - источник

По информации источника, Егор Голенков успешно прошел медосмотр и подписал контракт с "Балтикой" по схеме 3+1. Трансфер обошелся клубу в 150 миллионов рублей, опция выкупа игрока составит 500 млн. Он будет выступать за команду под 69-м номером.
Голенков выступал в составе "Ростова" с зимы 2022 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 36 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,7 миллиона евро. Соглашение игрока с южанами истекало в конце декабря 2027 года.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
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Фото: ФК "Ростов"