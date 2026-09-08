Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рязань
0 - 2 0 2
Спартак Кострома2 тайм
Текстильщик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
19:45
ЛАСКНе начат
Брюгге
19:45
Астон ВиллаНе начат
Боруссия Д
22:00
ВильярреалНе начат
Лилль
22:00
БетисНе начат
Порту
22:00
Манчестер СитиНе начат
Реал Мадрид
22:00
ИнтерНе начат

Голенков перешел в "Балтику". Известны подробности - источник

Калининградский клуб подписал нападающего из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, Егор Голенков успешно прошел медосмотр и подписал контракт с "Балтикой" по схеме 3+1. Трансфер обошелся клубу в 150 миллионов рублей, опция выкупа игрока составит 500 млн. Он будет выступать за команду под 69-м номером.

Голенков выступал в составе "Ростова" с зимы 2022 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 36 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,7 миллиона евро. Соглашение игрока с южанами истекало в конце декабря 2027 года.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится