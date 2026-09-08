Месси купит испанский клуб - источник

Лионель Месси близок к приобретению ещё одного футбольного клуба в Испании.

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По информации Marca, аргентинец достиг принципиальной договорённости о покупке 100% акций "Эльденсе", выступающего во втором по силе дивизионе страны.



Клуб представляет провинцию Аликанте, расположенную сравнительно недалеко от Каталонии. Именно в этой части Испании Месси планирует жить после завершения игровой карьеры.



Это будет уже не первый футбольный проект 39-летнего аргентинца в Испании. Весной 2026 года Месси стал владельцем "Корнельи". Этот клуб выступает в пятом по уровню дивизионе страны и делает серьёзную ставку на развитие собственной академии.