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Месси купит испанский клуб - источник

Лионель Месси близок к приобретению ещё одного футбольного клуба в Испании.
Фото: Getty Images
По информации Marca, аргентинец достиг принципиальной договорённости о покупке 100% акций "Эльденсе", выступающего во втором по силе дивизионе страны.

Клуб представляет провинцию Аликанте, расположенную сравнительно недалеко от Каталонии. Именно в этой части Испании Месси планирует жить после завершения игровой карьеры.

Это будет уже не первый футбольный проект 39-летнего аргентинца в Испании. Весной 2026 года Месси стал владельцем "Корнельи". Этот клуб выступает в пятом по уровню дивизионе страны и делает серьёзную ставку на развитие собственной академии.

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