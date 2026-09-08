По информации источника, "Краснодар" готовит предложение по трансферу Хорхе Карраскаля за 12 миллионов евро. Ранее "быки" давали за игрока 7 миллионов + 1 в виде бонусов. Отмечается, что бразильцы отклонят и новый запрос по переходу.
Карраскаль выступает в составе "Фламенго" с августа 2025 года. В текущем сезоне за клуб хавбек провел 37 матчей, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 13 миллионов евро.
Источник: журналист Рафаэль Мелло со ссылкой на ESPN Brasil
"Краснодар" готовит новое предложение по Карраскалю - источник
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