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"Краснодар" готовит новое предложение по Карраскалю - источник

"Краснодар" хочет подписать бывшего футболиста московских "Динамо" и ЦСКА Хорхе Карраскаля.
Фото: Getty Images
По информации источника, "Краснодар" готовит предложение по трансферу Хорхе Карраскаля за 12 миллионов евро. Ранее "быки" давали за игрока 7 миллионов + 1 в виде бонусов. Отмечается, что бразильцы отклонят и новый запрос по переходу.

Карраскаль выступает в составе "Фламенго" с августа 2025 года. В текущем сезоне за клуб хавбек провел 37 матчей, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 13 миллионов евро.

Источник: журналист Рафаэль Мелло со ссылкой на ESPN Brasil

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