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Фассон прокомментировал первую победу "Локомотива" в РПЛ

Лукас Фассон рассчитывает, что успех в Калининграде поможет "Локомотиву" обрести уверенность.
Фото: ФК "Локомотив"
Защитник железнодорожников отметил важность победы над "Балтикой" для всей команды, но подчеркнул, что для продолжения успешной серии необходимо много работать.

- После игры была радость. Все мы понимаем: чтобы эти победы продолжались, нужно упорно пахать. Победа важна для всех. Это придаст нам уверенности, - цитирует Фассона "Матч ТВ".

Три очка "Локомотиву" принёс Андрей Мостовой, забивший единственный мяч встречи в концовке. Москвичи победили со счётом 1:0 и прервали шестиматчевую серию без побед в чемпионате России.

После семи туров команда Михаила Галактионова набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке. Следующую встречу в РПЛ железнодорожники проведут 12 сентября на выезде с "Зенитом".

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