Фассон прокомментировал первую победу "Локомотива" в РПЛ

- После игры была радость. Все мы понимаем: чтобы эти победы продолжались, нужно упорно пахать. Победа важна для всех. Это придаст нам уверенности, - цитирует Фассона "Матч ТВ".
Три очка "Локомотиву" принёс Андрей Мостовой, забивший единственный мяч встречи в концовке. Москвичи победили со счётом 1:0 и прервали шестиматчевую серию без побед в чемпионате России.
После семи туров команда Михаила Галактионова набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке. Следующую встречу в РПЛ железнодорожники проведут 12 сентября на выезде с "Зенитом".