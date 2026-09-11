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Биджиев может возглавить клуб РПЛ - источник

Хасанби Биджиев вошёл в число специалистов, которых "Факел" рассматривает на случай смены тренера.
Фото: ФК "Факел"
По данным "РБ Спорт", кандидатура 59-летнего специалиста находится в списке руководства воронежского клуба.

Последней командой Биджиева было махачкалинское "Динамо". Специалист покинул клуб в декабре 2025 года и с того момента остаётся без тренерской работы.

Старт сезона для "Факела" складывается неудачно: за семь туров команда не одержала ни одной победы. С двумя очками клуб занимает 16-е место в РПЛ.

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