По данным "РБ Спорт", кандидатура 59-летнего специалиста находится в списке руководства воронежского клуба.
Последней командой Биджиева было махачкалинское "Динамо". Специалист покинул клуб в декабре 2025 года и с того момента остаётся без тренерской работы.
Старт сезона для "Факела" складывается неудачно: за семь туров команда не одержала ни одной победы. С двумя очками клуб занимает 16-е место в РПЛ.
Биджиев может возглавить клуб РПЛ - источник
Хасанби Биджиев вошёл в число специалистов, которых "Факел" рассматривает на случай смены тренера.
Фото: ФК "Факел"