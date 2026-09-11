"Комо" забил четыре мяча "РБ Лейпцигу" в первом туре Лиги чемпионов

"Комо" одержал крупную победу над "РБ Лейпцигом" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча в Италии завершилась со счётом 4:1.



Во втором туре "Комо" 14 октября встретится на выезде с "Фейеноордом". "РБ Лейпциг" днём ранее примет ПСВ.



Общий этап. 1 тур



Голы: Батурина, 15, Дувикас, 38, Диао, 54, Перроне, 90 - Максимович, 58.



"Комо": Бутес, Чалоба, Рамон, Ян Коуто (Смолчич, 74), Валье, Да Кунья (Перроне, 65), Милья, Пас, Диао (Риччи, 86), Батурина (Кемпф, 65), Дувикас (Кин, 65).



"РБ Лейпциг": Вандервордт, Лукеба, Орбан, Баку (Хенрихс, 88), Раум, Зайвальд (Бандзузи, 60), Эль-Айнауи, Нкунку (Гомис, 60), Максимович (Груда, 70), Нуса, Гиу (Уэдраого, 60).



Предупреждения: Орбан, 2, Нкунку, 25, Бандзузи, 65.

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РБ Лейпциг