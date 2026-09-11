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"Комо" забил четыре мяча "РБ Лейпцигу" в первом туре Лиги чемпионов

"Комо" одержал крупную победу над "РБ Лейпцигом" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Встреча в Италии завершилась со счётом 4:1.

Во втором туре "Комо" 14 октября встретится на выезде с "Фейеноордом". "РБ Лейпциг" днём ранее примет ПСВ.

Общий этап. 1 тур

Голы: Батурина, 15, Дувикас, 38, Диао, 54, Перроне, 90 - Максимович, 58.

"Комо": Бутес, Чалоба, Рамон, Ян Коуто (Смолчич, 74), Валье, Да Кунья (Перроне, 65), Милья, Пас, Диао (Риччи, 86), Батурина (Кемпф, 65), Дувикас (Кин, 65).

"РБ Лейпциг": Вандервордт, Лукеба, Орбан, Баку (Хенрихс, 88), Раум, Зайвальд (Бандзузи, 60), Эль-Айнауи, Нкунку (Гомис, 60), Максимович (Груда, 70), Нуса, Гиу (Уэдраого, 60).

Предупреждения: Орбан, 2, Нкунку, 25, Бандзузи, 65.

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