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"Бавария" разгромила "Будё-Глимт", Хайкин получил травму

"Бавария" разгромила "Будё-Глимт" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 5:0, при этом все мячи хозяева забили после перерыва.

На второй тайм норвежская команда вышла уже без Никиты Хайкина - российский голкипер был заменён из-за травмы.

Лига чемпионов

Общий этап. 1 тур

Голы: Мусиала, 47, Кейн, 61, Дэвис, 77, Олисе, 83, 90+2.

"Бавария": Нойер, Упамекано, Та, Киммих (Бишоф, 80), Дэвис (Ито, 80), Лаймер (Станишич, 65), Павлович, Мусиала (Сайбари, 65), Диас (Карл, 80), Олисе, Кейн.

"Будё-Глимт": Хайкин (Лунд, 46), Нильсен, Бьортуфт, Бьёркан (Дувбик-Мяятя, 81), Шёвольд, Брунстад-Фет (Хеуге, 65), Берг, Китолано (Салтнес, 71), Бломберг, Эукленн, Хельмерсен (Брунхильдсен, 81).

Предупреждения: Брунстад-Фет, 58.

Удаление: Бьортуфт, 87.

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