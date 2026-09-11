"Бавария" разгромила "Будё-Глимт", Хайкин получил травму

"Бавария" разгромила "Будё-Глимт" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 5:0, при этом все мячи хозяева забили после перерыва.



На второй тайм норвежская команда вышла уже без Никиты Хайкина - российский голкипер был заменён из-за травмы.



Лига чемпионов



Общий этап. 1 тур



Голы: Мусиала, 47, Кейн, 61, Дэвис, 77, Олисе, 83, 90+2.



"Бавария": Нойер, Упамекано, Та, Киммих (Бишоф, 80), Дэвис (Ито, 80), Лаймер (Станишич, 65), Павлович, Мусиала (Сайбари, 65), Диас (Карл, 80), Олисе, Кейн.



"Будё-Глимт": Хайкин (Лунд, 46), Нильсен, Бьортуфт, Бьёркан (Дувбик-Мяятя, 81), Шёвольд, Брунстад-Фет (Хеуге, 65), Берг, Китолано (Салтнес, 71), Бломберг, Эукленн, Хельмерсен (Брунхильдсен, 81).



Предупреждения: Брунстад-Фет, 58.



Удаление: Бьортуфт, 87.