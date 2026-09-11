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Кейн повторил достижение Роналду и Левандовски в Лиге чемпионов

Гарри Кейн вошёл в число четырёх футболистов в истории Лиги чемпионов, которым удалось забить как минимум в восьми матчах турнира подряд.
Фото: Getty Images
Нападающий "Баварии" продлил свою серию во встрече с "Будё-Глимт". Англичанин отличился на 61-й минуте и помог мюнхенцам одержать крупную победу со счётом 5:0. Для Кейна этот матч стал восьмым подряд в Лиге чемпионов с забитым мячом.

По данным Opta, ранее подобную серию выдавали только Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Руд ван Нистелрой. Роналду и Левандовски добивались такого результата дважды.

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