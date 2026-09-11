"Сабах" крупно проиграл "Манчестер Юнайтед" в дебютном матче Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" разгромил азербайджанский "Сабах" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Для гостей встреча на "Олд Траффорд" стала первой в истории клуба в главном еврокубковом турнире. Матч завершился со счётом 4:0.



Хозяева вышли вперёд на 27-й минуте после гола Матеуса Куньи. В концовке первого тайма манкунианцы ещё дважды поразили ворота соперника - отличились Бруну Фернандеш и Беньямин Шешко. Четвёртый мяч на 68-й минуте забил защитник Лисандро Мартинес.