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"Сабах" крупно проиграл "Манчестер Юнайтед" в дебютном матче Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" разгромил азербайджанский "Сабах" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Для гостей встреча на "Олд Траффорд" стала первой в истории клуба в главном еврокубковом турнире. Матч завершился со счётом 4:0.

Хозяева вышли вперёд на 27-й минуте после гола Матеуса Куньи. В концовке первого тайма манкунианцы ещё дважды поразили ворота соперника - отличились Бруну Фернандеш и Беньямин Шешко. Четвёртый мяч на 68-й минуте забил защитник Лисандро Мартинес.

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