Семак едва не переиграл себя! «Зенит» победил «Локо» после ошибки Андраде и грамотного «матч-менеджмента»

Дефицит футболистов на этой позиции вынудил Семака пойти на крайне рискованный шаг - доверить правую бровку Кевину Андраде. Как показало дальнейшее развитие событий, это решение едва не стоило «Зениту» потери очков в домашнем матче. Но об этом - чуть позже.
Что касается «Локомотива», то его состав выглядел вполне предсказуемо.
В старт после долгого перерыва из-за повреждения вернулся Николай Комличенко. Появление Титкова, который лишь два дня назад подписал контракт с железнодорожниками, на позиции «десятки», призванного добавить связующего звена между атакой и полузащитой, также не стало сюрпризом.
И даже отсутствие в основе Андрея Мостового, ярко дебютировавшего за «Локо» в прошлом туре, читалось, учитывая, «где» и «против» кого предстояло играть красно-зеленым.
После чувствительного поражения от ЦСКА (1:2) в предыдущем туре, стартовые минуты встречи против железнодорожников подтвердили особый настрой «Зенита»: хозяева поля полностью завладели инициативой, не позволяя сопернику даже выбраться со своей половины поля.
Игра протекала исключительно в направлении ворот «Локо» - о чем красноречиво свидетельствует статистика первых двадцати минут: 4-0 по угловым, 6-0 по ударам и подавляющее владение мячом 62 на 38 в пользу петербуржцев.
Казалось, гол в ворота Антона Митрюшкина - лишь вопрос времени. Но футбол, как известно, не терпит логики. Вопреки подавляющему преимуществу, счет в матче открыли именно гости.
Кевин Андраде, не чувствуя должным образом свою позицию, неоправданно выбросился на мяч, оголив свою зону. Этим моментально воспользовались игроки «Локо»: Бабкин сделал передачу на пятнадцать метров вперед, и Руденко, здорово обработав мяч, неотразимо вколотил его в сетку ворот - 0:1.
Выстрел Александра так и остался единственным для «Локомотива» в первой половине тайма, в то время как «Зенит», имея девять ударов по воротам, лишь однажды попал в створ, да и то уже под занавес первых сорока пяти минут.
Впрочем, после перерыва Кевин Андраде, пришедший в чужую штрафную на стандарт, исправил свою ошибку, сравняв счет в матче.
Любопытно, но команда Михаила Галактионова не стала прижиматься к своим воротам после пропущенного гола. Напротив, у гостей было несколько неплохих подходов к воротам с участием Руденко, и в какой-то момент даже казалось, что они могут вновь выйти вперед.
Но к середине второго тайма игроки «Локо» стали словно «задыхаться» в собственном прессинге, а других способов выходить на чужую половину поля не было.
К тому же еще Михаил Галактионов не спешил с заменами в концовке игры, продолжая мариновать на скамейке Пиняева и Мостового. Сергей Семак же, напротив, не стал медлить: на поле появились Караваев и Педро.
Один закрыл брешь на правом фланге обороны, другой - принял непосредственное участие во второй голевой атаке «Зенита»: Педро в центре поля выиграл верховое единоборство и головой отдал передачу в полуфланг, где Фасон проспал включение Луиса Энрике, который буквально выскочил один на один с Митрюшкиным и уверенно переиграл вратаря.
На последние десять минут тренер гостей все же выпустил и Пиняева, и Мостового, и даже Ракова, рассчитывая, что свежие силы в атаке помогут команде найти свой шанс для спасения. Но скорее «Зенит» был ближе к третьему забитому мячу, чем «Локомотив» ко второму.
В итоге, команда Михаила Галактионова покидает Санкт-Петербург без очков. Несмотря на все усилия и достойную игру (особенно учитывая отсутствие Монтеса, дебют Титова «с колес» и выход Мостового только на замену).
«Зенит» же, благодаря своевременным тренерским решениям Семака, вырвал победу в довольно непростом поединке и реабилитировался перед своими болельщиками за осечку недельной давности.
Фото: ФК «Зенит», РПЛ