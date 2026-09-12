Галактионов - об адаптации Титкова в "Локомотиве": схватывает на лету

- Качества Титкова понятны - работоспособность, объёмы. Стандарты он исполнял хорошо в прошлой команде. Он добавил нам динамики и скорости. Нельзя говорить, что это полноценная замена Батракову, потому что другая позиция и функционал, но он провёл качественный, хороший матч. Да, с ошибками, как и многие ребята, но ему спасибо: он адаптируется, схватывает на лету, - цитирует Галактионова "Чемпионат".
Титков принял участие во встрече с "Зенитом", завершившейся поражением "Локомотива" со счётом 1:2. Железнодорожники вели после первого тайма, но петербуржцы забили два мяча после перерыва.