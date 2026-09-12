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"Динамо" обыграло "Оренбург" в матче с двумя удалениями в концовке

"Динамо" обыграло "Оренбург" со счётом 1:0 в матче восьмого тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Единственный мяч во встрече забил Виктор Окишор. Полузащитник московской команды отличился в компенсированное ко второму тайму время и принёс бело-голубым победу.

После восьми туров "Динамо" набрало 16 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Гол: Окишор, 90.

Нереализованный пенальти: Осипенко, 50.

"Динамо": Лунёв, Осипенко, Рикардо, Касерес, Рубенс (Скопинцев, 84), Глебов, Чавес (Гутьеррес, 84), Бителло, Артур Гомес (Окишор, 68), Гладышев (Фомин, 68), Сергеев.

"Оренбург": Овсянников, Хотулёв, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Рыбчинский (Ведерников, 66), Голыбин (Пуэбла, 58), Касаджиков (Назаренко, 58), Куль, Гузина (Жезус, 80).

Предупреждения: Болотов, 49, Куль, 62, Паласиос, 90+4, Пуэбла, 90+8, Окишор, 90+8.

Удаления: Куль, 90+2, Сивис, 90+5.

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