"Динамо" обыграло "Оренбург" в матче с двумя удалениями в концовке

Единственный мяч во встрече забил Виктор Окишор. Полузащитник московской команды отличился в компенсированное ко второму тайму время и принёс бело-голубым победу.
После восьми туров "Динамо" набрало 16 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Гол: Окишор, 90.
Нереализованный пенальти: Осипенко, 50.
"Динамо": Лунёв, Осипенко, Рикардо, Касерес, Рубенс (Скопинцев, 84), Глебов, Чавес (Гутьеррес, 84), Бителло, Артур Гомес (Окишор, 68), Гладышев (Фомин, 68), Сергеев.
"Оренбург": Овсянников, Хотулёв, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Рыбчинский (Ведерников, 66), Голыбин (Пуэбла, 58), Касаджиков (Назаренко, 58), Куль, Гузина (Жезус, 80).
Предупреждения: Болотов, 49, Куль, 62, Паласиос, 90+4, Пуэбла, 90+8, Окишор, 90+8.
Удаления: Куль, 90+2, Сивис, 90+5.