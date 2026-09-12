Андрей Мостовой поделился эмоциями после матча с "Зенитом"

"Интригующе было ехать на стадион по другой дороге, заходить в другую раздевалку. Всё непривычно. Знал, что не выйду в стартовом составе, настраивался на то время, которое у меня будет. Большие эмоции были", - сказал Мостовой в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 12 сентября, "Зенит" победил "Локомотив" со счетом 2:1 в восьмом туре чемпионата России. Андрей Мостовой вышел на поле на 83-й минуте, результативными действиями не отличился.
Левый вингер присоединился к красно-зеленым 4 сентября, на его счету два матча и один гол за новый клуб.