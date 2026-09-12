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Андрей Мостовой поделился эмоциями после матча с "Зенитом"

Андрей Мостовой, выступающий за "Локомотив" на правах аренды из "Зенита", высказался о матче против сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
Андрей Мостовой знал, что не сможет помочь "железнодорожникам" с первых минут.

"Интригующе было ехать на стадион по другой дороге, заходить в другую раздевалку. Всё непривычно. Знал, что не выйду в стартовом составе, настраивался на то время, которое у меня будет. Большие эмоции были", - сказал Мостовой в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 12 сентября, "Зенит" победил "Локомотив" со счетом 2:1 в восьмом туре чемпионата России. Андрей Мостовой вышел на поле на 83-й минуте, результативными действиями не отличился.

Левый вингер присоединился к красно-зеленым 4 сентября, на его счету два матча и один гол за новый клуб.

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