Мостовой: гол "Локомотива" в ворота "Зенита" не должны были засчитывать

Фото: ФК "Зенит"

- Я до игры говорил, что, скорее всего, " Зенит " победит 2:1, так и произошло. Потому что до этого петербуржцы получили оплеуху от ЦСКА в игре, где проигрывать они не должны были. Что касается работы арбитра, то гол " Локомотива " не должны были засчитывать, ему предшествовало чистое нарушение. Но неужели ВАР вообще не разбирается? Было видно, что игрок "Локомотива" фолил. Рука Бабкина? Это, конечно, не пенальти, - передаёт слова Мостового "СЭ"

По мнению Мостового, гол железнодорожников следовало отменить из-за нарушения правил в атаке, а эпизод с попаданием мяча в руку Ивана Бабкина не давал оснований назначать пенальти."Локомотив" открыл счёт на 18-й минуте. Перед голом Илья Еремеев в подкате попал ногой по Вильмару Барриосу, однако главный арбитр Никита Новиков не зафиксировал нарушение, а ВАР не вмешался. В итоге "Зенит" одержал волевую победу со счётом 2:1.