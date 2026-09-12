Мостовой: гол "Локомотива" в ворота "Зенита" не должны были засчитывать

- Я до игры говорил, что, скорее всего, "Зенит" победит 2:1, так и произошло. Потому что до этого петербуржцы получили оплеуху от ЦСКА в игре, где проигрывать они не должны были. Что касается работы арбитра, то гол "Локомотива" не должны были засчитывать, ему предшествовало чистое нарушение. Но неужели ВАР вообще не разбирается? Было видно, что игрок "Локомотива" фолил. Рука Бабкина? Это, конечно, не пенальти, - передаёт слова Мостового "СЭ".
"Локомотив" открыл счёт на 18-й минуте. Перед голом Илья Еремеев в подкате попал ногой по Вильмару Барриосу, однако главный арбитр Никита Новиков не зафиксировал нарушение, а ВАР не вмешался. В итоге "Зенит" одержал волевую победу со счётом 2:1.