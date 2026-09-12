Бразильский футболист получил прямую красную карточку на 15-й минуте. Решение было принято после просмотра эпизода с помощью ВАР. После этого Рейс выразил недовольство и перед уходом с поля толкнул Танашева.
Согласно регламенту РФС, за умышленный толчок судьи футболист может быть дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ. Если КДК квалифицирует действия Рейса как физическое воздействие на арбитра, срок отстранения может составить от шести месяцев до двух лет.
К моменту удаления ЦСКА вёл со счётом 1:0. На шестой минуте Иван Обляков вывел армейцев вперёд.
Игрок ЦСКА толкнул арбитра после красной карточки - ему грозит длительная дисквалификация
Защитник ЦСКА Матеус Рейс толкнул главного арбитра Инала Танашева после удаления в матче восьмого тура РПЛ с "Рубином".
Кадр с трансляции "Матч премьер"