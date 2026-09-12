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"Есть моменты, которые вызывают беспокойство". Игрок "Зенита" высказался о судействе

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос остался недоволен некоторыми решениями арбитра Никиты Новикова в матче восьмого тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
Колумбиец обратил внимание на частые остановки игры и эпизод перед голом московской команды, однако подчеркнул, что для петербуржцев главным итогом стала победа.

- После гола "Локомотива" я сказал арбитру, что он не свистнул нарушение. Но это его решение. Самое главное, что мы сегодня победили и готовимся к "Балтике". На самом деле есть некоторые моменты, которые вызывают беспокойство. Свистят эпизоды, которые не являются нарушениями, эти паузы разбивают игру. Но ничего, мы стараемся играть в свой футбол, - цитирует Барриоса "Чемпионат".

"Локомотив" открыл счёт на 18-й минуте благодаря голу Александра Руденко. После перерыва Кевин Андраде восстановил равенство, а Луис Энрике на 70-й минуте принёс "Зениту" победу.

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