"Есть моменты, которые вызывают беспокойство". Игрок "Зенита" высказался о судействе

- После гола "Локомотива" я сказал арбитру, что он не свистнул нарушение. Но это его решение. Самое главное, что мы сегодня победили и готовимся к "Балтике". На самом деле есть некоторые моменты, которые вызывают беспокойство. Свистят эпизоды, которые не являются нарушениями, эти паузы разбивают игру. Но ничего, мы стараемся играть в свой футбол, - цитирует Барриоса "Чемпионат".
"Локомотив" открыл счёт на 18-й минуте благодаря голу Александра Руденко. После перерыва Кевин Андраде восстановил равенство, а Луис Энрике на 70-й минуте принёс "Зениту" победу.