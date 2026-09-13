Защитник ЦСКА Аззи - о ничьей с "Рубином": игра в меньшинстве давалась очень трудно

- Прежде всего хотел бы поблагодарить наших болельщиков. В матче с "Рубином" мы пытались сделать всё возможное для победы.
Но, к сожалению, игра в меньшинстве давалась очень трудно. Удаление внесло коррективы в игру, - приводит слова Аззи "Чемпионат".
В субботу, 12 сентября, ЦСКА на домашнем стадионе сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги 1:1. Забитыми мячами отметились Иван Обляков (пенальти) и Андерсон Арройо. С 15-й минуты красно-синие играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Виктор Рейс.
После восьми сыгранных туров "армейцы" располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе.