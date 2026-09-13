Самородов рассказал о сорвавшемся переходе в "Спартак"

Фото: ФК "Ахмат"

"Правда ли я проходил медосмотр? Да, тут скрывать нечего, но, к сожалению или к счастью, так получилось, что я остался в команде. Ни чуточки не сожалею. Я уже не думаю об этом, я в этой команде, продолжаю работать, буду стараться приносить пользу своей команде", - сказал Самородов в эфире "Матч ТВ".