Самородов рассказал о сорвавшемся переходе в "Спартак"

"Правда ли я проходил медосмотр? Да, тут скрывать нечего, но, к сожалению или к счастью, так получилось, что я остался в команде. Ни чуточки не сожалею. Я уже не думаю об этом, я в этой команде, продолжаю работать, буду стараться приносить пользу своей команде", - сказал Самородов в эфире "Матч ТВ".
Максим Самородов защищает цвета грозненского "Ахмата" с начала августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летний футболист был близок к переходу в "Спартак" в последний день трансферного окна.