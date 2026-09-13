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Самородов рассказал о сорвавшемся переходе в "Спартак"

Футболист "Ахмата" Максим Самородов высказался о несостоявшемся переходе в "Спартак".
Фото: ФК "Ахмат"
Футболист подтвердил, что проходил медосмотр для трансфера в московский клуб.

"Правда ли я проходил медосмотр? Да, тут скрывать нечего, но, к сожалению или к счастью, так получилось, что я остался в команде. Ни чуточки не сожалею. Я уже не думаю об этом, я в этой команде, продолжаю работать, буду стараться приносить пользу своей команде", - сказал Самородов в эфире "Матч ТВ".

Максим Самородов защищает цвета грозненского "Ахмата" с начала августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летний футболист был близок к переходу в "Спартак" в последний день трансферного окна.

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