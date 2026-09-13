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"С восьми метров в ворота не можем попасть". Евсеев - о поражении от "Ахмата"

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев высказался о гостевом поражении в кавказском дерби.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Российский специалист недоволен реализацией своей команды в матче с грозненцами.

"Соперник реализовал три стандарта и один мяч забил с игры из опорной зоны. Мы не реализовали моменты, которые у нас были, особенно при счёте 2:2. Нам забивают с 25 метров, а мы с восьми метров в ворота не можем попасть. В ворота попади - ну и хотя бы вничью сыграть", - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 13 сентября, махачкалинское "Динамо" проиграло грозненскому "Ахмату" в матче восьмого тура чемпионата России со счетом 2:3. Команда Вадима Евсеева дважды вела в счете по ходу встречи, однако не смогла увезти очки из Грозного.

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