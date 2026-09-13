"С восьми метров в ворота не можем попасть". Евсеев - о поражении от "Ахмата"

"Соперник реализовал три стандарта и один мяч забил с игры из опорной зоны. Мы не реализовали моменты, которые у нас были, особенно при счёте 2:2. Нам забивают с 25 метров, а мы с восьми метров в ворота не можем попасть. В ворота попади - ну и хотя бы вничью сыграть", - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 13 сентября, махачкалинское "Динамо" проиграло грозненскому "Ахмату" в матче восьмого тура чемпионата России со счетом 2:3. Команда Вадима Евсеева дважды вела в счете по ходу встречи, однако не смогла увезти очки из Грозного.