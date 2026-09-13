Альба - об удалении Кучаева: если судья сказал, что удаление, значит оно было

"Если судья сказал, что удаление, значит оно было.Это наш капитан, важный футболист, он играет большую роль на поле и вне его. Ждем, когда он вернется", - цитирует Альбы "Матч ТВ".
"Спартак" одержал уверенную победу над "Ростовом" в рамках восьмого тура чемпионата России со счетом 3:0.
Голами за московский клуб отличились португальский полузащитник Жедсон Фернандеш и аргентинский вингер Пабло Солари. В конце второго тайма 18-летний нападающий Никита Массалыга довел счет до разгромного, этот матч стал дебютным для игрока в текущем сезоне РПЛ.
В концовке встречи красную карточку получил капитан "Ростова" Константин Кучаев.