Главный тренер "Ростова": не считаю, что "Спартак" наиграл на 3 гола

Фото: ФК "Ростов"

"Команда оборонялась правильно, был неплохой прессинг. Но индивидуальные ошибки нам помешали. Сами создавали моменты для соперника у своих ворот."Спартак" одержал уверенную победу над "Ростовом" в рамках восьмого тура чемпионата России со счетом 3:0.Голами за московский клуб отличились португальский полузащитник Жедсон Фернандеш и аргентинский вингер Пабло Солари. В конце второго тайма 18-летний нападающий Никита Массалыга довел счет до разгромного, этот матч стал дебютным для игрока в текущем сезоне РПЛ.