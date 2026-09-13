"Команда оборонялась правильно, был неплохой прессинг. Но индивидуальные ошибки нам помешали. Сами создавали моменты для соперника у своих ворот.
"Спартак" одержал уверенную победу над "Ростовом" в рамках восьмого тура чемпионата России со счетом 3:0.
Голами за московский клуб отличились португальский полузащитник Жедсон Фернандеш и аргентинский вингер Пабло Солари. В конце второго тайма 18-летний нападающий Никита Массалыга довел счет до разгромного, этот матч стал дебютным для игрока в текущем сезоне РПЛ.
Главный тренер "Ростова": не считаю, что "Спартак" наиграл на 3 гола
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба прокомментировал поражение от "Спартака" в восьмом туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"