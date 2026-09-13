Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ахмат
3 - 2 3 2
Динамо МхЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
РостовЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
Акрон2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
2 - 2 2 2
ТекстильщикЗавершен
Уфа
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен
Торпедо
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Ротор
4 - 0 4 0
ЕнисейЗавершен

Жедсон поделился эмоциями от победы над "Ростовом"

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш высказался о победе над "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
"Мы очень рады победить сегодня.
Знали, что будет непростой матч. После прошлого матча нам нужен был сильный ответ. И нет ничего лучше трёх очков", - сказал Фернандеш в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

"Спартак" одержал уверенную победу над "Ростовом" в рамках восьмого тура чемпионата России со счетом 3:0.

Голами за московский клуб отличились португальский полузащитник Жедсон Фернандеш и аргентинский вингер Пабло Солари. В конце второго тайма 18-летний нападающий Никита Массалыга довел счет до разгромного, этот матч стал дебютным для игрока в текущем сезоне РПЛ.

В концовке встречи красную карточку получил капитан "Ростова" Константин Кучаев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится