Жедсон поделился эмоциями от победы над "Ростовом"

"Мы очень рады победить сегодня.Знали, что будет непростой матч. После прошлого матча нам нужен был сильный ответ. И нет ничего лучше трёх очков", - сказал Фернандеш в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.
"Спартак" одержал уверенную победу над "Ростовом" в рамках восьмого тура чемпионата России со счетом 3:0.
Голами за московский клуб отличились португальский полузащитник Жедсон Фернандеш и аргентинский вингер Пабло Солари. В конце второго тайма 18-летний нападающий Никита Массалыга довел счет до разгромного, этот матч стал дебютным для игрока в текущем сезоне РПЛ.
В концовке встречи красную карточку получил капитан "Ростова" Константин Кучаев.