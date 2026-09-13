Главный тренер "Спартака": доволен командой, которая есть сейчас

"Я доволен командой, которая есть сейчас.Важно восстановить травмированных ребят. У нас большая и хорошая команда, готовы биться во всех турнирах", - сказал Карседо "Матч ТВ".
"Спартак" одержал уверенную победу над "Ростовом" в рамках восьмого тура чемпионата России со счетом 3:0.
Голами за московский клуб отличились португальский полузащитник Жедсон Фернандеш и аргентинский вингер Пабло Солари. В конце второго тайма 18-летний нападающий Никита Массалыга довел счет до разгромного, этот матч стал дебютным для игрока в текущем сезоне РПЛ.