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Гендиректор "Ростова" высказался об уровне доверия к Альбе

Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка выразил поддержку главному тренеру ростовчан Джонатану Альбе после поражения от "Спартака".
Фото: ФК "Ростов"
"Доверие к Альбе сохраняется. Ему непросто, но мы с ним в полном контакте", - сказал Чайка "Чемпионату".

Джонатан Альба руководит "Ростовом" с февраля 2025 года после ухода Валерия Карпина.

"Спартак" одержал уверенную победу над "Ростовом" в рамках восьмого тура чемпионата России со счетом 3:0.

"Ростов" остался на 12-м месте с 12 очками в восьми матчах.

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