"Доверие к Альбе сохраняется. Ему непросто, но мы с ним в полном контакте", - сказал Чайка "Чемпионату".
Джонатан Альба руководит "Ростовом" с февраля 2025 года после ухода Валерия Карпина.
"Спартак" одержал уверенную победу над "Ростовом" в рамках восьмого тура чемпионата России со счетом 3:0.
"Ростов" остался на 12-м месте с 12 очками в восьми матчах.
Гендиректор "Ростова" высказался об уровне доверия к Альбе
Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка выразил поддержку главному тренеру ростовчан Джонатану Альбе после поражения от "Спартака".
Фото: ФК "Ростов"