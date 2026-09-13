Гол 18-летнего воспитанника помог "Спартаку" разгромить "Ростов"

Фото: ФК "Спартак"

Голами за московский клуб отличились португальский полузащитник Жедсон Фернандеш и аргентинский вингер Пабло Солари. В конце второго тайма 18-летний нападающий Никита Массалыга довел счет до разгромного, этот матч стал дебютным для игрока в текущем сезоне РПЛ.В концовке встречи красную карточку получил капитан "Ростова" Константин Кучаев.Жедсон, 27, Солари, 55 (пен), Массалыга, 89Максименко, Джику, Бабич (Ву, 75), Парада, Денисов, Умяров, Зобнин (Пруцев, 66), Фернандеш, Солари (Массалыга, 87), Маркиньос (Дмитриев, 66), Угальде (Даку, 75).Петров, Семенчук, Прохин, Ногейра, Бабакин, Лангович, Михайлов (Шанталий, 87), Комаров (Роналдо, 61), Кучаев, Олусегун, Сулейманов (Мухин, 72).Кучаев, 64, Сулейманов, 69, Лангович, 73, Кучаев, 90+1, Ву, 90+3, Парада, 90+3Кучаев, 90+1