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Гол 18-летнего воспитанника помог "Спартаку" разгромить "Ростов"

"Спартак" одержал уверенную победу над "Ростовом" в рамках восьмого тура чемпионата России со счетом 3:0.
Фото: ФК "Спартак"
Голами за московский клуб отличились португальский полузащитник Жедсон Фернандеш и аргентинский вингер Пабло Солари. В конце второго тайма 18-летний нападающий Никита Массалыга довел счет до разгромного, этот матч стал дебютным для игрока в текущем сезоне РПЛ.

В концовке встречи красную карточку получил капитан "Ростова" Константин Кучаев.

Чемпионат России

8 тур

Голы: Жедсон, 27, Солари, 55 (пен), Массалыга, 89

"Спартак": Максименко, Джику, Бабич (Ву, 75), Парада, Денисов, Умяров, Зобнин (Пруцев, 66), Фернандеш, Солари (Массалыга, 87), Маркиньос (Дмитриев, 66), Угальде (Даку, 75).

"Ростов": Петров, Семенчук, Прохин, Ногейра, Бабакин, Лангович, Михайлов (Шанталий, 87), Комаров (Роналдо, 61), Кучаев, Олусегун, Сулейманов (Мухин, 72).

Предупреждения: Кучаев, 64, Сулейманов, 69, Лангович, 73, Кучаев, 90+1, Ву, 90+3, Парада, 90+3

Удаления: Кучаев, 90+1

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