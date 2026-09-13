Вратарь "Спартака" прокомментировал победу над "Ростовом"

"Рады, что получилось, но было непросто.По ходу игры перестроились, и гол нам помог. Свою игру оценивать тяжело, у меня нет мнения по этому повод", - сказал Максименко "Чемпионату".
"Спартак" одержал уверенную победу над "Ростовом" в рамках восьмого тура чемпионата России со счетом 3:0.
Голами за московский клуб отличились португальский полузащитник Жедсон Фернандеш и аргентинский вингер Пабло Солари. В конце второго тайма 18-летний нападающий Никита Массалыга довел счет до разгромного, этот матч стал дебютным для игрока в текущем сезоне РПЛ.