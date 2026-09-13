Сегодня, 13 сентября, стамбульский "Галатасарай" примет на арене "РАМС Парк" измитский "Коджаэлиспор" в рамках пятого тура турецкой Суперлиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Алексей Батраков начнет встречу на скамейке запасных.
Российский хавбек присоединился к "Галатасараю" 20 августа. На данный момент на его счету 3 матча и 0 результативных действий за клуб.
Батраков начнет в запасе матч "Галатасарая" с "Коджаэлиспором" в Суперлиге
Футболист "Галатасарая" Алексей Батраков не попал в стартовый состав команды на предстоящий матч чемпионата Турции.
Фото: ФК "Галатасарай"