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Батраков начнет в запасе матч "Галатасарая" с "Коджаэлиспором" в Суперлиге

Футболист "Галатасарая" Алексей Батраков не попал в стартовый состав команды на предстоящий матч чемпионата Турции.
Фото: ФК "Галатасарай"
Сегодня, 13 сентября, стамбульский "Галатасарай" примет на арене "РАМС Парк" измитский "Коджаэлиспор" в рамках пятого тура турецкой Суперлиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Алексей Батраков начнет встречу на скамейке запасных.

Российский хавбек присоединился к "Галатасараю" 20 августа. На данный момент на его счету 3 матча и 0 результативных действий за клуб.


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