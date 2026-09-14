Наумов назвал одного из новых лидеров "Спартака"

- Смотрите, как прибавил у "красно-белых" Умяров, как здорово выглядит Зобнин. А Жедсон Фернандеш у них стал просто суперфутболистом. Он всю игру "Спартака" ведет. Это один из лидеров команды. И команда сегодня не заметила отсутствия Барко. Единственное, что огорчает, так это то, что Даку пока никак не вписывается в игру "Спартака": он вышел на замену, но его почти не было видно, - передаёт слова Наумова "Матч ТВ".
В матче восьмого тура РПЛ "Спартак" разгромил "Ростов" со счётом 3:0. Жедсон забил первый мяч встречи, ещё по голу на свой счёт записали Пабло Солари и Никита Массалыга.