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Гурцкая заявил, что будущее Черчесова в "Ахмате" под вопросом: руководство недовольно

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Станислав Черчесов рискует потерять пост главного тренера "Ахмата", несмотря на победу команды в последнем туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Гурцкая, руководство грозненского клуба недовольно результатами команды на фоне серьезных вложений в состав. Он считает, что недавние победы позволили Черчесову сохранить свою должность.

"Станислав Саламович чудом остался тренером "Ахмата" на следующую неделю. Мне кажется, что руководство Грозного недовольно результатами. Они вложили столько денег в состав, имеют два состава", — заявил Гурцкая.

Агент добавил, что поражения в матчах с махачкалинским "Динамо" и "Акроном" могли бы поставить будущее специалиста под еще большую угрозу.

После восьми туров "Ахмат" набрал 10 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. В последней встрече грозненцы обыграли махачкалинское "Динамо" со счетом 3:2.

Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"

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