Гурцкая заявил, что будущее Черчесова в "Ахмате" под вопросом: руководство недовольно

"Станислав Саламович чудом остался тренером "Ахмата" на следующую неделю. Мне кажется, что руководство Грозного недовольно результатами. Они вложили столько денег в состав, имеют два состава", — заявил Гурцкая.
Агент добавил, что поражения в матчах с махачкалинским "Динамо" и "Акроном" могли бы поставить будущее специалиста под еще большую угрозу.
После восьми туров "Ахмат" набрал 10 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. В последней встрече грозненцы обыграли махачкалинское "Динамо" со счетом 3:2.
Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"