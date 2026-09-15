Акинфеев рассказал о затянувшемся восстановлении: последнее слово я еще не сказал

"Когда тебе уже не 20 лет, эта тема немного затягивается. В любом случае я буду стараться сделать все до конца. Наверное, последнее слово я свое не сказал еще. Хочется уже выйти на футбольное поле", — рассказал Акинфеев.
Пока голкипер не может помогать ЦСКА в матчах, он проводит время с другими вратарями команды, дает им советы и поддерживает после ошибок.
Ранее врач армейцев Эдуард Безуглов сообщил, что в клубе рассчитывают на возвращение Акинфеева до конца года. Всю профессиональную карьеру вратарь проводит в ЦСКА, за который сыграл 818 матчей во всех турнирах.
Источник: "СЭ"