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Акинфеев рассказал о затянувшемся восстановлении: последнее слово я еще не сказал

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что восстановление после травмы занимает больше времени, чем хотелось бы, однако он намерен вернуться на поле.
Фото: соцсети Игоря Акинфеева
40-летний голкипер получил повреждение 4 апреля в матче РПЛ с "Акроном" и с тех пор не выходит на поле. По словам Акинфеева, реабилитация продолжается, а желание вновь играть только усиливается.

"Когда тебе уже не 20 лет, эта тема немного затягивается. В любом случае я буду стараться сделать все до конца. Наверное, последнее слово я свое не сказал еще. Хочется уже выйти на футбольное поле", — рассказал Акинфеев.

Пока голкипер не может помогать ЦСКА в матчах, он проводит время с другими вратарями команды, дает им советы и поддерживает после ошибок.

Ранее врач армейцев Эдуард Безуглов сообщил, что в клубе рассчитывают на возвращение Акинфеева до конца года. Всю профессиональную карьеру вратарь проводит в ЦСКА, за который сыграл 818 матчей во всех турнирах.

Источник: "СЭ"

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