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Шалимов указал на проблемы "Зенита" в матче с "Локомотивом"

Игорь Шалимов заявил, что ожидал более заметного превосходства "Зенита" над "Локомотивом" в матче восьмого тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По оценке российского тренера, встреча получилась почти равной, а петербуржцы испытывали проблемы при выходе из обороны и отборе мяча в периоды активности соперника.

- Я думал, что "Зенит" загонит соперника, но игра была практически равной, с небольшим, но не подавляющим, преимуществом хозяев. Больше того - когда "Локо" поджимал, "Зенит" очень тяжело выходил из обороны, а в ситуации, когда "Локо" начинал держать мяч, отбирать его удавалось с трудом - полузащитникам стоит быть более агрессивными, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".

Петербуржцы добились волевой победы со счётом 2:1. "Зенит" набрал 15 очков и занимает пятое место, тогда как у "Локомотива" шесть баллов и 13-я позиция. 16 сентября команды сыграют с "Балтикой" и "Крыльями Советов" соответственно.

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