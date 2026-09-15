Шалимов указал на проблемы "Зенита" в матче с "Локомотивом"

- Я думал, что "Зенит" загонит соперника, но игра была практически равной, с небольшим, но не подавляющим, преимуществом хозяев. Больше того - когда "Локо" поджимал, "Зенит" очень тяжело выходил из обороны, а в ситуации, когда "Локо" начинал держать мяч, отбирать его удавалось с трудом - полузащитникам стоит быть более агрессивными, - передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".
Петербуржцы добились волевой победы со счётом 2:1. "Зенит" набрал 15 очков и занимает пятое место, тогда как у "Локомотива" шесть баллов и 13-я позиция. 16 сентября команды сыграют с "Балтикой" и "Крыльями Советов" соответственно.