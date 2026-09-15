ЦСКА сделал заявление по состоянию травмированного Гайича

"Милан Гайич успешно перенес операцию на поврежденной мышце! Уже завтра он в сопровождении нашего старшего физиотерапевта Омида Арройо Этемада вернется в Москву, где продолжит реабилитацию в расположении команды.
Срок восстановления, как мы сообщали ранее, составит 3-4 месяца. Милан будет полностью готов к первому зимнему сбору", - написано в Telegram-канале клуба.
Милан Гайич выступает в составе ЦСКА с начала июля 2022 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 6 матчей и отдал 1 результативную передачу. Соглашение сербского футболиста с красно-синими рассчитано до конца июня 2027 года.
Сербский игрок получил повреждение мышцы в правом коленном суставе 1 сентября в матче Кубка России с "Ростовом" (0:2).