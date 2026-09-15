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ЦСКА сделал заявление по состоянию травмированного Гайича

ЦСКА опубликовал новость по поводу актуального состояния Милана Гайича, получившего тяжелую травму в матче с "Ростовом".
Фото: ФК ЦСКА
Пресс-служба московского клуба сообщила, что футболист успешно перенес операцию на поврежденной мышце. В заявлении отмечается, что срок восстановления составит не менее трех месяцев.

"Милан Гайич успешно перенес операцию на поврежденной мышце! Уже завтра он в сопровождении нашего старшего физиотерапевта Омида Арройо Этемада вернется в Москву, где продолжит реабилитацию в расположении команды.

Срок восстановления, как мы сообщали ранее, составит 3-4 месяца. Милан будет полностью готов к первому зимнему сбору", - написано в Telegram-канале клуба.

Милан Гайич выступает в составе ЦСКА с начала июля 2022 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 6 матчей и отдал 1 результативную передачу. Соглашение сербского футболиста с красно-синими рассчитано до конца июня 2027 года.

Сербский игрок получил повреждение мышцы в правом коленном суставе 1 сентября в матче Кубка России с "Ростовом" (0:2).

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