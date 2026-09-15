Защитник ЦСКА продолжит карьеру в Сербии

Фото: ФК ЦСКА

"Появилась информация, что Ди Лусиано покидает ЦСКА и переходит в "Чукарички"? Да, это действительно так. Лусиано переходит в сербский клуб на правах аренды с возможной опцией выкупа", - сказал Франко Грасси "Спорт-Экспрессу"

Агент Франко Грасси подтвердил переход аргентинского футболиста в "Чукарички".Рамиро Ди Лусиано перешел из аргентинского "Банфилда" в московский ЦСКА в августе 2025 года. Всего за клуб правый защитник провел 3 матча, результативными действиями не отличился. Соглашение игрока с "армейцами" рассчитано до конца июня 2028 года.На данный момент "Чукарички" занимают девятое место в турнирной таблице сербской Суперлиги.