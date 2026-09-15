По информации "СЭ", аргентинский полузащитник полностью восстановился и вернулся в общую группу. До этого хавбек не выходил на поле с 23 августа, когда провёл весь матч РПЛ против "Зенита" (2:0).
Впоследствии стало известно, что у футболиста был острый бронхит, он принимал антибиотики и проходил восстановление.
Следующую игру "Спартак" проведёт 16 сентября против "Факела".
Барко полностью восстановился после болезни
Эсекьель Барко возобновил полноценную работу с "Спартаком" после болезни.
Фото: ФК "Спартак"