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Барко полностью восстановился после болезни

Эсекьель Барко возобновил полноценную работу с "Спартаком" после болезни.
Фото: ФК "Спартак"
По информации "СЭ", аргентинский полузащитник полностью восстановился и вернулся в общую группу. До этого хавбек не выходил на поле с 23 августа, когда провёл весь матч РПЛ против "Зенита" (2:0).

Впоследствии стало известно, что у футболиста был острый бронхит, он принимал антибиотики и проходил восстановление.

Следующую игру "Спартак" проведёт 16 сентября против "Факела".

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