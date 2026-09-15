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"В ближайшее время он просто окажется на скамейке". Радимов высказался о форварде "Краснодара"

Владислав Радимов считает, что Дмитрию Воробьёву будет сложно закрепиться в нынешней игровой системе "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Бывший полузащитник "Зенита" не видит для форварда оптимальной позиции в составе.

- Воробьёв совершенно не вписывается, мне кажется, в эту структуру "Краснодара". Для игрока под нападающим у него не хватает тонкости. Центральным нападающим - там Кордоба. Ну, понятно, в чью пользу сравнение. Менять схему ради Воробьёва никто не будет.

Ну а то, что показал Воробьёв на фланге - это вообще, мне кажется, комедия была какая-то. Возможно, в ближайшее время он просто окажется на скамейке, - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Воробьёв пополнил состав "Краснодара" минувшим летом после ухода из "Локомотива". В новой команде нападающий принял участие в восьми матчах нынешнего сезона. На его счету две результативные передачи.

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