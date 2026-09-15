Защитник "Зенита" включён в состав национальной команды на октябрьские матчи. В заявку также вошёл Лионель Месси, который 6 октября должен провести прощальную встречу за сборную против Бенина.
Перед этим аргентинцы 30 сентября сыграют против Боливии, а 3 октября - против Буркина-Фасо.
Ранее 24-летний Вега представлял Аргентину только на молодёжном уровне. Состав "Зенита" он пополнил летом 2026 года. Петербургский клуб заключил с защитником пятилетний контракт. До переезда в Россию аргентинец выступал за "Архентинос Хуниорс".
Игрок "Зенита" вызван в сборную Аргентины на прощальный матч Месси
Роман Вега впервые получил приглашение в основную сборную Аргентины.
Фото: ФК "Зенит"