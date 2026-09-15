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Кузнецов высказался о возможном запрете Мостовому сыграть против "Зенита"

Дмитрий Кузнецов раскритиковал ситуацию вокруг Андрея Мостового, который на правах аренды сменил "Зенит" на "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению бывшего футболиста ЦСКА, возможный запрет петербуржцев выпускать Мостового против своей команды свидетельствует о том, что в "Зените" опасаются качеств полузащитника и его способности создать проблемы.

- Для меня история с Мостовым в матче с "Зенитом" - какой-то бред! Сначала вы его не выпускаете на поле, потом отпускаете в другой клуб и запрещаете играть и там. Значит, вы считаете его сильным футболистом и что он может создать неприятности, - передаёт слова Кузнецова "Чемпионат".

В очной встрече клубов "Зенит" победил со счётом 2:1, а Мостовой появился на поле со скамейки запасных ближе к концу матча. После восьми туров петербуржцы набрали 15 очков и занимают пятое место в РПЛ. У "Локомотива" шесть баллов и 13-я позиция.

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