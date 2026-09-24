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Карпин назвал своего кандидата на "Золотой мяч"

Рулевой сборной России Валерий Карпин назвал своего кандидата на победу в голосовании за "Золотой мяч".
Фото: Getty Images
Наставник национальной команды выделил Лионеля Месси, который в очередной раз вошёл в число претендентов на индивидуальную награду.

- Мне Месси нравится. Считаю, он заслуживает, - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Месси номинирован на "Золотой мяч" в 17-й раз. Победителя объявят 26 октября на церемонии в Лондоне. Действующим обладателем награды является Усман Дембеле.

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