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Карпин назвал своего кандидата на "Золотой мяч"
Сегодня, 20:36
Рулевой
сборной России
Валерий Карпин назвал своего кандидата на победу в голосовании за "Золотой мяч".
Фото: Getty Images
Наставник национальной команды выделил Лионеля Месси, который в очередной раз вошёл в число претендентов на индивидуальную награду.
- Мне Месси нравится. Считаю, он заслуживает, - цитирует Карпина
"Матч ТВ"
.
Месси номинирован на "Золотой мяч" в 17-й раз. Победителя объявят 26 октября на церемонии в Лондоне. Действующим обладателем награды является Усман Дембеле.
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Валерий Карпин
Лионель Месси
Сборная России
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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