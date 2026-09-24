Умяров рассказал об эмоциях после дебюта за сборную России

- Самые приятные мысли от дебюта в сборной. Долго ждал его.
Меня не отпускала эта ситуация. Хотел играть за команду, и я работал по максимуму, тренировался. Думаю, что заслужил. Выход на поле оказался более эмоциональным моментом, чем сообщение о вызове в сборную, - передаёт слова Умярова "Матч ТВ".
Первый матч за сборную России Умяров провёл 10 октября 2025 года против Ирана. В той встрече россияне одержали победу со счётом 2:1. На данный момент на счету 26-летнего полузащитника шесть матчей за национальную команду.