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Агкацев вошёл в топ-10 самых дорогих вратарей мира вне топ-5 лиг

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев вошёл в число десяти самых дорогих голкиперов мира, выступающих за пределами пяти ведущих европейских чемпионатов.
Фото: ФК "Краснодар"
В рейтинге CIES российский футболист занял десятое место, а его стоимость оценили в 15,3 млн евро.

Агкацев оказался единственным представителем РПЛ в первой десятке этого списка. Выше него расположились Матей Коварж из ПСВ (29,4 млн евро), Анатолий Трубин из "Бенфики" (45,1 млн евро) и Диогу Кошта из "Порту" (49,3 млн евро).

24-летний голкипер выступает за основную команду "Краснодара" с 2022 года. В текущем сезоне РПЛ Агкацев провёл девять матчей, пропустил семь мячей и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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