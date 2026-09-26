Завершился товарищеский матч между московским "Локомотивом" и тульским "Арсеналом". Игра проходила в закрытом режиме на клубной базе "железнодорожников" в Баковке и закончилась победой гостей со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились полузащитник Артем Бирюков и нападающий Тимур Мелекесцев.
Команда Михаила Галактионова набрала 7 очков по итогам 9 стартовых туров РПЛ и находится в зоне стыков, занимая 14-ю позицию в турнирной таблице чемпионата.
"Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" в товарищеском матче
"Локомотив" уступил в контрольной игре тульскому "Арсеналу" (0:2).
Фото: ФК "Локомотив"