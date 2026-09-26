Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Челябинск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Спартак Кострома
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Словения
0 - 0 0 0
ШотландияЗавершен
Исландия
1 - 1 1 1
ЭстонияЗавершен
Болгария
1 - 2 1 2
ЛюксембургЗавершен
Фарерские острова
1 - 1 1 1
КазахстанЗавершен
Сан-Марино
0 - 7 0 7
ФинляндияЗавершен
Северная Македония
0 - 3 0 3
ШвейцарияЗавершен
Чехия
1 - 2 1 2
ХорватияЗавершен
Албания
2 - 0 2 0
БеларусьЗавершен
Словакия
2 - 0 2 0
МолдоваЗавершен
Англия
2 - 3 2 3
ИспанияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 2 0 2
Арсенал ТулаЗавершен

Вагнер Лав обратился к болельщикам ЦСКА после прощального матча

Вагнер Лав попрощался с болельщиками ЦСКА после завершения товарищеской встречи на "ВЭБ Арене".
Фото: ПФК ЦСКА
Встреча "Легенд ЦСКА" с "Друзьями Вагнера Лава" завершилась результативной ничьей - 3:3.

- Я хотел бы поблагодарить Господа Бога, свою семью за всё это. Вы особенные в моей жизни. Хотел бы поблагодарить президента, всех вас, болельщики, всех игроков, с кем я играл. Без вас это было бы невозможно.

Я хотел, чтобы сегодняшний вечер был особенным. Вы его сделали особенным. Спасибо огромное, ЦСКА. Я люблю ЦСКА! ЦСКА навсегда в моём сердце. Я увезу с собой ЦСКА в моём сердце, - цитирует бразильца Sports.ru.

Вагнер Лав провёл в ЦСКА несколько периодов карьеры - с 2004 по 2012 год с перерывами на аренды, а также вернулся в команду в 2013 году.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится