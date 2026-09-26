Вагнер Лав обратился к болельщикам ЦСКА после прощального матча

- Я хотел бы поблагодарить Господа Бога, свою семью за всё это. Вы особенные в моей жизни. Хотел бы поблагодарить президента, всех вас, болельщики, всех игроков, с кем я играл. Без вас это было бы невозможно.
Я хотел, чтобы сегодняшний вечер был особенным. Вы его сделали особенным. Спасибо огромное, ЦСКА. Я люблю ЦСКА! ЦСКА навсегда в моём сердце. Я увезу с собой ЦСКА в моём сердце, - цитирует бразильца Sports.ru.
Вагнер Лав провёл в ЦСКА несколько периодов карьеры - с 2004 по 2012 год с перерывами на аренды, а также вернулся в команду в 2013 году.